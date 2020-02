🎥 Chelsea remporte le derby londonien, le VAR se fait à nouveau remarquer

En attendant un Leicester - Manchester City important pour la deuxième place, Chelsea et Tottenham se disputaient la quatrième place dans un duel londonien très attendu.

Tammy Abraham, pas tout à fait remis, commençait la partie sur le banc. Olivier Giroud étant titularisé, Michy prenait place... en tribune. Et au quart de jeu, c'est le Champion du Monde qui ouvrait la marque pour les Blues. Le Français inscrit ainsi son premier but de la saison en Premier League.

Girouuuuuud !!!!

84 jours après sa dernière titularisation, le Français inscrit son premier but de la saison en @premierleague !! C'est Didier Deschamps qui doit être content #voosport pic.twitter.com/VNZXvkxzTz — VOOsport (@VOOsport) February 22, 2020

Trois minutes après la pause, son équipier Marco Alonso l'imitait et doublait la mise, sur une passe décisive de Ross Barkley. Les Belgian Spurs Vertonghen et Alderweireld - tous les deux titularisés par Mourinho - n'y pouvaient rien. Rudiger avait beau inscrire un but contre son camp en fin de match, la victoire était assurée pour les Blues. Score final : 2-1. Chelsea conforte ainsi sa quatrième place et distance à présent son rival londonien de 4 unités.

A noter également, une décision incroyablement surprenante du VAR. A la 52ème minute, malgré une agression caractérisée de Lo Celso, l'Argentin était laissé impuni. Et ce, malgré le long visionnage des arbitres aidés par la vidéo assistance. Si en plus d'aller à l'encontre de la spontanéité propre au football, le VAR prend toujours plus de mauvaises décisions, celui-ci ne risque pas de faire long feu outre-Manche.