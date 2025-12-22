Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Après de longs mois sur la touche, Maksim Kireev a fait ses débuts avec Malines ce weekend. L'un des joueurs à suivre pour la deuxième partie de saison ?

L'heure n'était pas franchement à la fête ce week-end à Malines. Le KV s'est incliné 1-0 à Saint-Trond, concurrent direct pour le top 6, et a vu le Standard revenir à trois points de sa cinquième place. L'éclaircie dans la grisaille ? Le dernier changement effectué par Fred Vanderbiest.

En montant à six minutes de la fin du temps réglementaire sur le terrain synthétique du Stayen alors que son équipe était menée, Maksim Kireev n'avait pas vraiment le temps de verser dans le sentimental. Mais après ses quelques minutes, ses toutes premières en D1A, sans doute a-t-il repensé à ses galères des derniers mois.

Onze nummer 10, Maxim Kireev maakt zijn officiële debuut voor KV Mechelen.



⏳ Laatste kans in 2025 om Malinwa thuis aan het werk te zien. Koop nu je tickets via link in bio. pic.twitter.com/46IDMWp6OK — KV Mechelen (@kvmechelen) December 22, 2025

Quand Malines a dépensé 750 000 euros pour aller le chercher au Lierse cet été (troisième transfert le plus cher du mercato malinois) et lui confier le numéro dix, le staff savait qu'il ne serait pas opérationnel tout de suite, à cause d'une opération à l'aine. Son indisponibilité s'est finalement prolongée jusqu'en décembre. Enfin délivré de ses problèmes physiques, le milieu offensif de 21 ans va pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre.

Bruxellois de naissance, le garçon a été formé pendant neuf ans à Anderlecht. Mais en 2022, face à la concurrence assez féroce régnant à Neerpede, il a plié bagage. Après un passage infructueux en Italie, il s'est retrouvé sans club. Sur les conseils de son ancien formateur Dirk Gyselinckx, le Lierse lui a proposé une période d'essai en janvier 2023. Six mois plus tard, il signait son contrat Chaussée du Lisp.





Les débuts n'ont pas été faciles, avec très peu de titularisations en D1B. Mais l'arrivée de Sven Vandenbroeck lui a été bénéfique. L'actuel entraîneur de Zulte Waregem a cru en lui, Kireev lui a rendu sur le terrain, marquant trois buts en un mois face aux Francs Borains, au RFC Liège et contre le Club NXT pour conclure la saison 2023/2024. Il a confirmé la saison dernière, avec 3 buts et 5 assists jusqu'en février et cette opération à l'aine.

De quoi pousser Malines à le recruter l'été dernier : "Notre cellule de recrutement le suit depuis un certain temps. Ce n'est pas pour rien que nous le recrutons pour quatre ans. Quand il sera prêt, il sera un vrai atout pour l'équipe", confirmait à l'époque le directeur sportif Tim Caluwé.

Un renfort bienvenu pour la deuxième partie de saison

Son heure semble être enfin venue. La D1A va ainsi découvrir un joueur plutôt entreprenant : "J'adore avoir le ballon dans les pieds et réaliser des actions offensives. Je suis heureux de pouvoir jouer avec le numéro 10 dans le dos, car c'est aussi mon poste préféré sur le terrain. Dans cette position, je peux aider mes coéquipiers à marquer, et de temps en temps, tenter moi-même ma chance. Mais je suis aussi capable de jouer à d'autres positions en attaque".

Maksim Kireev a été international belge chez les U15 mais s'est depuis tourné vers le pays de ses racines, la Biélorussie. En mars dernier, il a réalisé son rêve. Dans la foulée de son but contre le RFC Liège, il a sauté dans l'avion pour Minsk et a effectué ses débuts en sélection cinq jours plus tard. Jusqu'à son opération, cinq autres apparitions avec les Bélarusses ont suivi.

Le Bruxellois espère être rappelé grâce à sa deuxième partie de saison à Malines. Réciproquement, le KV pourrait avoir bien besoin de lui. Le bloc mis en place par Fred Vanderbiest est très bien organisé mais manque parfois un peu de créativité. Rien de mieux qu'un nouveau numéro dix dans ces cas-là.