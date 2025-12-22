Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Photo: © photonews
Très mauvaise nouvelle en provenance de Liverpool : Alexander Isak, qui vit déjà une saison compliquée, s'est occasionné une fracture de la jambe. Une catastrophe pour l'attaquant, transféré l'été dernier contre 140 millions d'euros.

Ce samedi, Alexander Isak (26 ans) a d'abord eu le sourire en ouvrant le score en faveur de Liverpool en déplacement du côté de Tottenham. Ce n'était que le deuxième but en Premier League cette saison pour l'attaquant international suédois, dont l'adaptation chez les Reds est délicate. 

Mais ce sourire, Isak l'a vite perdu : sur la même phase, un tacle dangereux de Micky Van de Ven l'a forcé à quitter la pelouse en pleurs et visiblement gravement blessé. On attendait le verdict, mais tout Liverpool craignait le pire.

La Coupe du Monde d'Isak en danger 

Le pire, c'est à peu près ce que les médecins ont confirmé : Alexander Isak souffre d'une fracture de la jambe, annonce The Athletic ce lundi. Cela signifie qu'il manquera de longs mois de compétition. Un coup dur pour le joueur, et pour Liverpool qui a dépensé 140 millions l'été dernier.

Cette longue absence met en danger l'éventuelle participation d'Alexander Isak à la Coupe du Monde. Il ne pourra en tout cas à coup sûr pas aider la Suède à se qualifier en mars prochain lors des barrages qualificatifs européens, face à l'Ukraine puis face au vainqueur de Pologne-Albanie. 


Sous les couleurs de Newcastle United, Isak s'était imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Angleterre, inscrivant 62 buts en 109 matchs de championnat. Depuis sa signature à Liverpool, il a déjà dû faire face à une blessure aux adducteurs qui l'a gêné dans son adaptation. 

Liverpool
Alexander Isak

