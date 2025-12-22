Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Marc Brys n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Du moins, aux yeux de Samuel Eto'o et de la fédération... car au sein du ministère, le dossier n'est pas clos.

On pensait enfin cette histoire grandguignolesque terminée : le Cameroun avait décidé, via le président de sa fédération Samuel Eto'o, de se séparer une bonne fois pour toutes de Marc Brys. Après des mois de tensions et de situations totalement rocambolesques, Brys avait abandonné, n'ayant pas reçu de convocation et de billets pour la CAN.

Un sélectionneur nommé par la fédération, David Pagou, est désormais en place et c'est lui qui a pris la direction du Maroc. Il a d'ailleurs fait se lever quelques sourcils en reprenant... un joueur de D6 brésilienne qu'il a cotoyé par le passé en équipes de jeunes.

Marc Brys de retour après la CAN ?

Ce n'était que l'une des nombreuses anomalies d'une sélection largement influencée par Samuel Eto'o, et privée notamment de Vincent Aboubakar et André Onana. Mais Marc Brys, lui, a abandonné et remis sa démission, semble-t-il. Sauf qu'au Ministère des Sports, on ne veut pas s'en séparer.

Le Nieuwsblad affirme ainsi que le ministère, qui a nominé Marc Brys, compte toujours sur lui, mais a décidé de ne pas créer de conflit durant la CAN et de laisser la sélection de David Pagou travailler. Afin d'éviter des tensions entre le ministère et la fédération, l'affaire est laissée en suspens.



Mais il n'est pas impossible qu'à l'issue de la Coupe d'Afrique, le conflit reprenne de plus belle... et donc que Marc Brys revienne par la porte de derrière à la tête des Lions Indomptables. En attendant, Brys passe les fêtes en famille en Belgique...