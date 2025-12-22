Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

L'Afrique du Sud entamait sa Coupe d'Afrique des Nations ce lundi soir contre l'Angola. Une dernière CAN pour Hugo Broos.

Hugo Broos entame son tour d'honneur : le sélectionneur de l'Afrique du Sud a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la Coupe du Monde 2026, l'été prochain.

Cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est donc sa dernière, et Broos a de grandes ambitions, lui qui a gagné le tournoi en 2017 avec le Cameroun.

L'Afrique du Sud bien partie

Ce vendredi, l'Afrique du Sud entrait en lice dans le tournoi face à l'Angola dans le premier match du groupe B. Une rencontre que les Bafana Bafana ont fini par remporter (2-1), via un but de l'ancien du Cercle de Bruges et de Westerlo Lyle Foster à la 79e.

Pour Broos, c'est une statistique impressionnante qui continue : en 14 matchs de CAN, le Belge de 73 ans n'a connu qu'une défaite (7 victoires, 6 défaites), des oeuvres du Mali en 2024.

L'Afrique du Sud est bien partie pour sortir de son groupe, où évolue également l'Egypte, futur adversaire des Diables à la Coupe du Monde, et le Zimbabwe.



