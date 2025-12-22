Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Afrique du Sud entamait sa Coupe d'Afrique des Nations ce lundi soir contre l'Angola. Une dernière CAN pour Hugo Broos.

Hugo Broos entame son tour d'honneur : le sélectionneur de l'Afrique du Sud a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la Coupe du Monde 2026, l'été prochain.

Cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est donc sa dernière, et Broos a de grandes ambitions, lui qui a gagné le tournoi en 2017 avec le Cameroun.

L'Afrique du Sud bien partie

Ce vendredi, l'Afrique du Sud entrait en lice dans le tournoi face à l'Angola dans le premier match du groupe B. Une rencontre que les Bafana Bafana ont fini par remporter (2-1), via un but de l'ancien du Cercle de Bruges et de Westerlo Lyle Foster à la 79e.

Pour Broos, c'est une statistique impressionnante qui continue : en 14 matchs de CAN, le Belge de 73 ans n'a connu qu'une défaite (7 victoires, 6 défaites), des oeuvres du Mali en 2024. 

L'Afrique du Sud est bien partie pour sortir de son groupe, où évolue également l'Egypte, futur adversaire des Diables à la Coupe du Monde, et le Zimbabwe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Afrique du Sud
Angola

Plus de news

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

21:40
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

20:20
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

17:00
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Maroc Maroc 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Afrique du Sud Afrique du Sud
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved