Hakim Ziyech justifie son choix de rejoindre Chelsea

Transféré à Chelsea, qu'il rejoindra à l'issue de la saison, Hakim Ziyech a évoqué son choix de rejoindre les Blues sur le site officiel du club.

Invité à s'exprimer sur son transfert sur le site officiel du club londonien, Hakim Ziyech a justifié sa décision de rallier la Premier League et l'équipe de Frank Lampard. Le joueur a également remercié les membres de l'Ajax avec qui il a eu la chance de collaborer.

Frank Lampard a joué un grand rôle.

"Chelsea est un grand club dans une grande compétition. J'aime le style de jeu, ils pratiquent un football très offensif, et c'est quelque chose qui me convient et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir ici."

Par ailleurs, c'est l'entraîneur anglais des Blues qui serait à l'origine de sa venue et aurait grandement contribué à faire pencher la balance. "Frank Lampard a joué un grand rôle. Nous avons eu beaucoup de contacts ces deux dernières semaines et il m'a donné un bon sentiment, ce qui a aussi beaucoup contribué à la décision."