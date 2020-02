Kevin De Bruyne évoque la pression sur les épaules des Sky Blues avant d'affronter Madrid

Alors que Manchester City se déplacera à Madrid pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi, Kevin De Bruyne s'est confié sur la pression qui pèse sur ses coéquipiers et lui-même.

Dans des propos accordés à Goal.com, Kevin De Bruyne a reconnu que les Sky Blues avait la pression sur les épaules avant d'affronter le Real Madrid. "Si nous ne la gagnons pas (la Ligue des champions), tout le monde va dire que nous sommes des ratés, comme les cinq dernières années."

Pour autant, même s'il reconnaît la qualité des madrilènes, il affiche un discours ambitieux et souhaite bousculer les joueurs de Zinédine Zidane. "C’est Madrid. C’est l’équipe qui a remporté le plus de Ligues des champions. Mais je pense que nous irons là-bas pour essayer de jouer notre jeu comme nous le faisons toujours. Essayer de jouer un football offensif, essayer de les mettre sous pression, essayer de réaliser un bon match et, si nous pouvons, gagner."