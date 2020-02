Les arbitres pour la 28e journée de championnat, avec le choc entre Charleroi et le Standard

Les arbitres qui officieront le week-end prochain ont été désignés par l'Union Belge.

La 28e journée aura lieu le week-end prochain avec un choc wallon au programme: le duel entre le Sporting de Charleroi et le Standard, prévu dimanche, dans le Hainaut. Et c'est Alexandre Boucaut qui sera aux commandes de cette rencontre entre prétendants au podium.

Kevin Van Damme donnera pour sa part les premiers coups de sifflet du week-end (Saint-Trond-Malines, vendredi) Nicolas Laforge arbitrera le duel entre Waasland-Beveren et Anderlecht, la rencontre entre Eupen et Mouscron sera dirigée par Wesli De Cremer, alors qu'Erik Lambrechts officiera dans l'autre choc du week-end entre Genk et Bruges.

Bram Van Driessche (Zulte Waregem-Courtrai), Bert Put (Antwerp-Ostende), et Lawrence Visser (Cercle-La Gantoise) sont les autres arbitres désignés pour cette 28e journée de championnat.