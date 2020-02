Ligue des Champions: le choc que tout le monde attend et un duel déséquilibré?

Dernière soirée des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi avec, évidemment, le choc entre Manchester City et le Real Madrid en affiche du jour. Mais aussi un duel plus déséquilibré, sur papier, entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus.

La dernière chance de Guardiola?

Depuis le tirage au sort, on l'attend. Le jour du choc des prétendants entre City et le Real, deux écuries qui ont clairement fait de la Ligue des Champions un objectif majeur de leur saison et qui ne se contenteront de rien d'autre que de soulever le trophée en fin de saison, est enfin venu!

Sans Eden, mais avec deux Diables en grande forme

Un choc qui a pourtant perdu de sa superbe, surtout pour les passionnés de football belges, avec la blessure d'Eden Hazard. On salivait d'avance de voir Kevin De Bruyne et Eden Hazard s'affronter sur la plus belle des scènes européennes. On devra 'se contenter' d'un duel, alléchant tout de même, entre les deux Diables les plus en forme du moment: Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois.

Un sacré choc, aussi, entre deux équipes qui n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Miné par deux prestations moyennes en championnat, le Real a vu sa belle série prendre fin et perdu son fauteuil de leader de la Liga au profit du Barça. Et la semaine sera décisive pour les troupes de Zinedine Zidane qui auront, en plus de City, un Clasico à disputer dimanche prochain.

Mais la semaine est toute aussi importante pour les Citizens. Largués par Liverpool en Premier League, les protégés de Pep Guardiola ont clairement fait de la Ligue des Champions leur terrain de chasse numéro 1 de cette première partie de saison.

Et avec la sanction qui pèse sur Manchester City (qui pourrait être privé des deux prochaines campagnes de Ligue des Champions), Pep Guardiola, qui n'a toujours pas remporté la C1 avec un autre club que le Barça, abat peut-être cette saison une de ses dernières cartes mancuniennes. C'est dire si cette double-confrontation s'annonce particulièrement épicée...

Si Pep Guardiola a remporté deux Ligues des Champions avec le Barça, il n'a jamais soulever la Coupe aux grandes oreilles avec un autre club...

L'OL pour "déjouer les pronostics"?

Malgré l'arrivée de Juninho, véritable héros de la maison lyonnaise, l'OL n'a pas encore connu le succès espéré cette saison. Largués en championnat, les Lyonnais, qui occupent la septième place du classement à sept points du podium de la Ligue 1, compte sur les autres compétitions pour redorer leur blason.

CR7, danger numéro 1

Et ça marche plutôt bien puisque l'OL disputera la finale de la Coupe de la Ligue, contre le PSG et la demi-finale de la Coupe de France, toujours contre le PSG. Avec un huitième de finale de Ligue des Champions en bonus.

13 buts inscrits en 2020, Cristiano Ronaldo marche sur l'eau depuis le début de l'année.

Et pourtant ça n'a pas été une promenade de santé pour les Gones qui sont passés par le chas de l'aiguille en phase de groupes. Avec la Juventus, c'est en plus un gros morceau qui débarque au Parc OL. Et la forme ascendante de Cristiano Ronaldo (13 buts au cours des 9 matchs disputés par le Portugais en 2020) n'incite pas les supporters lyonnais à l'optimiste.

Mais hors de question pour les Français de partir vaincus d'avance: "Ils sont favoris, mais nous voulons déjouer les pronostics", insistait Rudi Garcia en conférence de presse. Pour y parvenir, l'OL devra faire preuve d'efficacité offensive et de solidité défensive: deux paramètres qui avaient, malgré la qualification, manqué aux Lyonnais en phase de poules. Neuf buts inscrits, pour huit encaissés, les Gones ont terminé le premier tour avec la plus faible différence de buts de tous les qualifiés... Mais le statut d'outsider pourrait donner des ailers à Jason Denayer et ses coéquipiers.