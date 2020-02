Claude Puel lance le derby lyonnais

Ce week-end, un gros derby aura lieu outre-Quiévrain entre Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais.

Claude Puel, le technicien de l’AS Saint-Etienne aborde ce derby avec la volonté de se relancer en terre lyonnaise. "On est conscient de la situation mais là c’est un match particulier. Ce n’est pas un match de championnat classique. On oublie un petit peu où en est... C’est un rendez-vous important pour les deux équipes. On veut réenclencher la marche avant. On est restés sur une frustration. L’essentiel, dans ce genre de circonstances, c’est d’être armé pour se sortir de toutes les situations. L’important, c’est d’être là sur le match", a confié en conférence de presse le coach des Verts qui ne compte pas sur un relâchement de son adversaire vainqueur de la Juventus en Ligue des champions (1-0).

"L’OL a fait un bon match face à la Juve. Mais en championnat, c’est différent. Vous pensez qu’ils vont se relâcher ? Non, c’est un Derby. Il faut se concentrer sur notre match à nous. Je sais l’importance pour nos supporters et nos joueurs. C’est toujours quelque chose de particulier mais moi j’essaye de me détacher un petit peu de tout ça pour rester lucide et accompagner mon équipe", a souligné l'ancien coach de Leicester City.