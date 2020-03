Du feu de paille Emond à la bombe Hagi : ils ont quitté la JPL cet hiver

Un Racing Genk en reconstruction !

Après s’être fait dépouiller directement après son sacre (Malinovsky et Trossard en tête), le Racing Genk a de nouveau laissé partir deux de ses joueurs les mieux côtés d’un point de vue marchand durant l’hiver : Sander Berge et Mbwana Samatta.

Transféré pour 21,5 millions d’euros à Sheffield United, le grand milieu de terrain norvégien a déjà eu trois belles occasions pour faire ses preuves. En effet, sa place de titulaire semble être indiscutable.

Il en est de même pour l’ancien buteur tanzanien des Limbourgeois. Titulaire lors des trois dernières rencontres d’Aston Villa en Premier League, Samatta a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises : un but annulé pour hors-jeu contre Southampton, et un bien valable lors de ses débuts contre Bournemouth :

Il faut dire que le Racing Genk a également énormément transféré pour compenser les départs. L’un d’entre eux était Ianis Hagi. Etrangement, le jeune talent roumain n’a convenu ni à Mazzu, ni à Wolf. Pourtant, prêté aux Rangers, il explose aussi bien dans le championnat écossais qu’en Europa League. 1 but, 1 assist dans l’un, 2 perles, 1 caviar dans l’autre.

