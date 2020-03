Liga : Statu quo entre l'Atlético de Carrasco et Séville dans la course à la Ligue des Champions

Alors que l'Atletico Madrid et Séville s'affrontaient cet après-midi dans un choc pour la Ligue des Champions, aucune des deux équipes n'est parvenu à l'emporter.

Dans un choc au somment de la Liga, l'Atletico de Madrid (5e) recevait le FC Séville (3e) dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Une rencontre équilibrée avec une première période animée et une domination des Colchoneros au retour des vestiaires.

Finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'ascendant l'une sur l'autre. Si ce sont bien les Sévillans qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Luuk De Jong (19e), les hommes de Diego Simeone ont ensuite répondu grâce à un penalty transformé par Morata (32e) et une réalisation de Joao Félix (36e). Cependant, alors que les Rouge et Blanc croyaient rentrer aux vestiaires avec l'avantage, Lucas Ocampos s'est fait justice lui-même en inscrivant le penalty qu'il avait lui-même obtenu suite à une faute de Trippier (43e).

Dans le second acte et malgré l'entrée au jeu de Carrasco (54e), le match a été plus fermé, donnant lieu à peu d'occasions de but. Au bout du compte, le score est resté le même et les équipes se sont quittées dos à dos (2-2). Un résultat qui permet à Séville de conserver la troisième place pour Séville, juste derrière les orgres madrilènes et barcelonais, et la cinquième pour l'Atletico.