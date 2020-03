D1 Amateurs : Visé et le RWDM se neutralisent, nul blanc pour le RFC Liège

La fin de la 24e journée de D1 Amateurs avait lieu ce dimanche. Des matchs de D2 Amateurs se jouaient aussi.

Ce dimanche avait lieu la clôture de la 24e journée de D1 Amateurs. Visé recevait le RWDM. Les Visétois ont dû se contenter du match nul 1-1. Les Bruxellois ont ouvert le score à la 51e minute via Ruyssen avant que Visé n'égalise une minute plus tard via Mputu.

De son côté, le RFC Liège n'a rapporté qu'un point du côté de la lanterne rouge, Winkel Sport dans un match où aucune des deux équipes n'ont réussi à faire trembler les filets.

Tour d'horizon des résultats en D2 Amateurs :

Rebecq 3-0 Tilleur

Francs Borains 1-1 Durbuy

Givry 1-1 Solières Sport

Hamoir 4-1 Onhaye

Waremme 3-2 Union Namur Fosses-La-Ville

RAAL La Louvière 2-0 Acren Lessines