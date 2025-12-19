"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

À 31 ans, Casper Nielsen est déjà un joueur important au Standard. Dans l'équilibre et la mentalité, jouer avec ou sans le médian danois n'est pas la même chose pour les Rouches, mais ce dernier a été aux prises avec quelques pépins physiques ces dernières semaines.

C'est depuis les tribunes, le week-end dernier, que Casper Nielsen a assisté à la défaite du Standard face à Louvain. Et le fait de ne pas avoir pris part à cette rencontre désastreuse n'a pas atténué la frustration du médian danois, qui s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse avant le déplacement à Louvain.

"J'étais frustré, parce que je voulais jouer. Je n'aime pas aller au stade et regarder le match sans pouvoir aider l'équipe. Je veux être impliqué, et là, je devais rester assis sans pouvoir aider. Dans le car et quand je suis rentré à la maison, j'avais la chance d'avoir mon fils avec moi, pour mo"Jn humeur. C'était frustrant de perdre, car c'était un match super important."

Casper Nielsen a besoin d'enchaîner

Blessé durant la préparation et le début de saison, Casper Nielsen avait réussi à enchaîner sept rencontres consécutives avant début octobre. Depuis, il a manqué quatre des huit derniers matchs de championnat, à chaque fois pour une petite blessure. À 31 ans, l'ancien du Club de Bruges et de l'Union peine à enchaîner les matchs sans petit pépin physique, comme le reste de ses coéquipiers.

"Quand tu es blessé, tu dois chaque fois revenir après avoir fait un petit pas en arrière. Et quand tu reprends, c'est mieux de reprendre doucement. La dernière fois que je suis revenu, on a joué trois matchs en une semaine. Je veux aider, mais c'était difficile. J'aurais peut-être pu forcer contre Louvain, mais c'était une décision du staff de ne pas le faire."

"Dès que je peux enchaîner les matchs, je me sens mieux, je sens que j'ai de l'impact, je peux donner des assists. C'est encore plus frustrant de ne pas jouer quand les résultats ne sont pas top. Désormais, je me sens bien. Je me suis pleinement entraîné cette semaine et espérons que ça continue. Si je suis à 100 % ? Je le pense. En tout cas, je n'ai pour le moment plus de douleurs."



Le stage pour retrouver du rythme

Son absence contre Louvain était donc surtout de la prévention, pour éviter un problème plus important. Désormais en forme, Casper Nielsen participera au stage début janvier, sauf nouveau problème physique, ce qui devrait lui permettre de trouver le rythme nécessaire avant d'aborder la fin de saison.

"Le plus frustrant pour moi est que j'ai manqué la pré-saison, et c'est toujours difficile de revenir physiquement quand on commence avec un retard. Surtout pour un joueur dans mon style. J'ai besoin de me sentir à 100 % libre sur le terrain. Réaliser une bonne 'pré fin de saison' lors du stage serait très bien pour moi", a conclu le Danois, qui devra donc mordre sur sa chique lors des deux derniers matchs avant de pouvoir espérer connaître une belle fin de saison.