Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Que peut-on attendre d'Anderlecht lors du prochain mercato ? Le point sur les nécessités du club bruxellois et surtout sur le profil qui serait pleinement adapté au projet.

Anderlecht doit encore se délester de quelques éléments afin de pouvoir se renforcer lors du mercato hivernal. Mais s’il recrute, ce devra être un renfort ciblé et percutant. L’arrivée d’un défenseur supplémentaire, de préférence expérimenté, figure en bonne place sur la liste des priorités, mais le club souhaite également se renforcer sur le plan offensif.



La profondeur de banc en attaque est devenue très limitée, malgré le large noyau dont dispose Anderlecht. Besnik Hasi n’a finalement que peu d’options de remplacement pendant les matches. En pointe, la situation est encore plus problématique, tant il est difficile de trouver des alternatives crédibles.

C’est pour cette raison que Besnik Hasi a débuté avec Mario Stroeykens dans le onze et Bertaccini en pointe. Mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu. L'ancien joueur du RFC Liège et de STVV est plus à l’aise lorsqu’il peut opérer entre les lignes. Et Luis Vázquez ? Il est quasiment mis de côté et le club aimerait s’en séparer dès cet hiver.

Peu d’alternatives pour Anderlecht sur quatre positions offensives

Mihajlo Cvetkovic débutera au moins les deux prochaines rencontres, mais avec l'absence de Mario Stroeykens, les options deviennent extrêmement limitées. Sur le banc, le coach ne dispose plus que d’Ibrahim Kanaté et de Tristan Degreef comme alternatives offensives.

Un attaquant supplémentaire, capable d’évoluer sur l’aile ou entre les lignes, ne serait donc pas de trop. En raison de l’absence d’Ilay Camara, souvent sujet aux blessures, Besnik Hasi fait face à un réel problème : il a besoin de vitesse, et celle-ci commence à sérieusement manquer. Il suffit d’imaginer un instant ce qui se passerait si Nilson Angulo venait lui aussi à manquer.

Le bon profil

Dès lors, un seul profil semble réellement convenir pour le mercato hivernal : un joueur jeune, techniquement fort et surtout rapide. Des rumeurs ont circulé autour de Christian Benteke, mais Anderlecht ne souhaite plus miser sur des profils plus âgés, coûteux et sans valeur de revente. Soit le joueur correspond au profil recherché, soit le club s’abstient.





La priorité va donc à un attaquant rapide, capable d’évoluer à plusieurs postes : "rapide et dynamique", comme l’a résumé Besnik Hasi lorsqu’on lui a demandé quel type de renfort offensif il souhaitait. Tout son système repose sur des transitions rapides après la récupération du ballon. Il faut donc des joueurs véloces.