Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Yves Vanderhaeghe est à nouveau actif comme entraîneur principal aux Francs Borains, mais continue de suivre le football de D1A de très près. Il lui a été demandé de choisir entre Bruges et Anderlecht, le club qu'il préfère.

Yves Vanderhaeghe est actif depuis un peu plus d’un mois comme entraîneur principal des Francs Borains. Auparavant, Yves Vanderhaeghe était resté plusieurs mois sans club après son départ du KV Courtrai.

Pour autant, le coach n’est pas resté inactif. Il a accompagné l’équipe nationale en tant qu’invité lors du déplacement au pays de Galles, où la Belgique s’est imposée 2-4. Yves Vanderhaeghe a également effectué un déplacement avec un club de Jupiler Pro League.

L'entraîneur des Francs Borains a révélé dans le Krant van West-Vlaanderen avoir suivi le voyage du Club de Bruges à Glasgow, où les Blauw en Zwart affrontaient les Rangers. Il a qualifié cette expérience de "fantastique". 
 

Bruges ou Anderlecht ?

Yves Vanderhaeghe a un lien avec le Club de Bruges, mais a porté les couleurs d’Anderlecht durant sa carrière de joueur. Il lui a donc été demandé de se prononcer entre les deux clubs.


"Ola, c’est difficile. Je choisis quand même Anderlecht. Le Club de Bruges évoque beaucoup d’émotion et de nostalgie, mais Anderlecht m’a fait confiance et m’a valorisé financièrement", a répondu Yves Vanderhaeghe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Yves Vanderhaeghe

Plus de news

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

12:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

06:20
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

23:00
Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

22:30
Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

22:06
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit" Interview

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

19:40
1
Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
1
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved