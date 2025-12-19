Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Yves Vanderhaeghe est à nouveau actif comme entraîneur principal aux Francs Borains, mais continue de suivre le football de D1A de très près. Il lui a été demandé de choisir entre Bruges et Anderlecht, le club qu'il préfère.

Yves Vanderhaeghe est actif depuis un peu plus d’un mois comme entraîneur principal des Francs Borains. Auparavant, Yves Vanderhaeghe était resté plusieurs mois sans club après son départ du KV Courtrai.

Pour autant, le coach n’est pas resté inactif. Il a accompagné l’équipe nationale en tant qu’invité lors du déplacement au pays de Galles, où la Belgique s’est imposée 2-4. Yves Vanderhaeghe a également effectué un déplacement avec un club de Jupiler Pro League.

L'entraîneur des Francs Borains a révélé dans le Krant van West-Vlaanderen avoir suivi le voyage du Club de Bruges à Glasgow, où les Blauw en Zwart affrontaient les Rangers. Il a qualifié cette expérience de "fantastique".



Bruges ou Anderlecht ?

Yves Vanderhaeghe a un lien avec le Club de Bruges, mais a porté les couleurs d’Anderlecht durant sa carrière de joueur. Il lui a donc été demandé de se prononcer entre les deux clubs.



"Ola, c’est difficile. Je choisis quand même Anderlecht. Le Club de Bruges évoque beaucoup d’émotion et de nostalgie, mais Anderlecht m’a fait confiance et m’a valorisé financièrement", a répondu Yves Vanderhaeghe.