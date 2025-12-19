Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Monté au jeu pour la première fois avec le RSCA Futures le week-end dernier, Dwight Ede Eriyo est devenu le premier joueur né dans les années 2010 à disputer un match professionnel en Belgique. Deux jours plus tard, il vient de signer son premier contrat à Neerpede.

La présence des équipes U23 en Challenger Pro League peut être critiquée, tout comme l'idée, dans la nouvelle réforme du championnat, de s'assurer que quatre équipes espoirs soient présentes chaque saison en D1B.

Il n'en demeure pas moins que cette mesure permet de découvrir de nouveaux grands talents en Challenger Pro League, qui n'auraient jamais reçu leur chance en équipe première et qui auraient pu partir ailleurs pour trouver du temps de jeu.

Les exemples sont nombreux, et le dernier en date s'appelle Dwight Ede Eriyo. À tout juste 15 ans, il est monté au jeu à un quart d'heure du terme, le week-end dernier, lors de la rencontre entre le RSCA Futures et les Francs Borains, devenant par la même occasion le premier joueur né dans les années 2010 à prendre part à une rencontre professionnelle en Belgique.

Premier contrat professionnel à Anderlecht pour Dwight Ede Eriyo

Un moment à jamais gravé dans la mémoire du jeune ailier droit, qui avait préféré rester à Anderlecht plutôt que de céder aux sirènes de l'étranger. Après une première apparition en D1B, il vient d'être récompensé une nouvelle fois ce vendredi.

En effet, Dwight Ede Eriyo a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Anderlecht espère, de cette manière, éviter les scénarios qu'il a connus avec Konstantinos Karetsas ou encore Rayane Bounida, qui avaient quitté le club avant même d'effectuer leurs débuts avec les A.



