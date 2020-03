Manchester United prolonge une jeune pépite, pourtant scrutée par l'Inter Milan

Certaines sources affirmaient déjà que Tahith Chong (20 ans), l'une des promesses du centre de formation de Manchester United, avait un accord avec l'Inter Milan pour un départ en fin de saison, au terme de son constat. Mais le club et Chong sont parvenus à un accord : le médian a prolongé son contrat jusqu'en 2022.

Tahith Chong compte trois entrées au jeu en Premier League cette saison ainsi que quatre rencontres d'Europa League.

✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC