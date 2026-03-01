"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

Le Bayern a assommé le Borussia Dortmund chez lui et fonce vers le titre. Avec 11 points d'avance, les hommes de Vincent Kompany ont fait le plus dur.

Le Klassiker a tenu ses promesses ce samedi soir dans un Signal Iduna Park en ébullition. Mené à la pause après un but de Schlotterbeck, le Bayern Munich a réussi à s'imposer 2-3. Une victoire capitale qui permet aux Bavarois de s'envoler au classement.

L'homme du match s'appelle encore et toujours Harry Kane. L'attaquant anglais a égalisé avant de donner l'avantage aux siens sur penalty, marquant son 30e but de la saison en Bundesliga.

Dortmund a réussi à revenir à 2-2 en fin de match, mais Joshua Kimmich a marqué le but de la victoire dans la foulée. Avec 11 points d'avance sur leur dauphin, les Munichois ont fait un pas de géant.

Pas encore le moment de fêter

Mais du côté bavarois, pas question de s'enflammer. Après la rencontre, Kane a calmé le jeu. "Je ne pense pas que la course au titre soit terminée. Il reste encore plusieurs semaines", a-t-il confié au micro de Sky Sports Germany.

"Nous sommes dans une bonne position, mais nous devons rester concentrés et garder le même état d’esprit dès le prochain match."

