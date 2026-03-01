Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

Le tribunal de l'entreprise de Liège a rendu son verdict dans le litige opposant le Standard et l'architecte chargé du projet de rénovation et d'agrandissement du stade Maurice Dufrasne. Le plaignant a obtenu gain de cause mais a été débouté de ses autres demandes.

En 2017, plusieurs images assez futuristes du stade Maurice Dufrasne complètement remis à neuf au coeur de Sclessin avaient fleuri. Elles faisaient suite au projet de rénovation et d'agrandissement de l'enceinte (ainsi que de l'agrandissement de l'académie Robert-Louis Dreyfus), alors confié au cabinet d'architecte Assar.

Un contrat de maîtrise d'œuvre avait été signé entre Assar et la s.a. Standard de Liège avait été signé. En 2019, suite à l'obtention du permis, Assar avait fait appel à différents entrepreneurs, avec un plafond de 95 millions d'euros à ne pas dépasser.

Un projet ralenti par la reprise du club

Le bureau d'architecte devait recevoir plus de 9,5 millions d'euros d'honoraires, divisés en plusieurs tranches. La première phase du projet lui avait déjà valu de percevoir 1,9 millions d'euros. Seulement, en mars 2022, le projet avait été interrompu par l'Immobilière du Standard vu l'incertitude entourant le rachat du club.

Assar a alors saisi le tribunal de l'entreprise de Liège pour obtenir une partie des honoraires restants de la première tranche dus par l'Immobilière du Standard et plus de 2,5 millions relatifs à la seconde tranche, ainsi que 433.000 euros en indemnités de dédit.



Le Soir rapporte que l'Immobilière du Standard a bien été condamnée à payer à l'architecte une somme de 199 804 euros. L'autre partie de la somme demandée par le plaignant ne sera en revanche pas à payer dans l'immédiat.