Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

Les Playoffs de D1 ACFF débutaient ce soir. Parmi les favoris pour le titre, Mons et Tubize-Braine ont répondu présents.

À la poursuite du duo de tête composé de Tubize-Braine et Virton, Mons se devait de s'imposer contre Rochefort en ouverture de ces Playoffs. Message reçu cinq sur cinq par les Dragons, qui ont ouvert le score après 25 minutes contre Rochefort. C'est Dylan De Belder qui s'est chargé de la sentence, d'un lob bien senti sur le gardien adverse.

Il n’aura fallu que 2️⃣5️⃣ petites minutes en play-offs à Dylan De Belder pour retrouver le chemin des filets. 🤌⚡️ pic.twitter.com/pp5VOsMV4P — D1 Média (@d1media_) February 28, 2026

Un but qui a libéré le Tondreau et donné le ton d'une soirée riche de quelques beaux buts, comme celui du break signé Gianni Dos Santos huit minutes plus tard. En total contrôle, Mons a frappé une troisième et dernière fois en début de deuxième acte via Yacine Bentayeb, sur une belle action de Zakaria Nadrani côté gauche.

Quelle connexion montoise pour faire 2️⃣-0️⃣ face à Rochefort. 🤯🔴



Attendez la délectation de Gianni Dos Santos ! 🤸🔥 pic.twitter.com/VPjS7kpYPy — D1 Média (@d1media_) February 28, 2026

La samba continue pour Mons. Servi par Zakaria Nadrani, Yacine Bentayeb fait 3️⃣-0️⃣. 😎💃 pic.twitter.com/lLiTnad8LG



— D1 Média (@d1media_) February 28, 2026

Meux a fait de la résistance à Tubize

Les Montois ont virtuellement pris la tête du classement pendant plus d'une heure. Car dans l'autre rencontre des Promotions' Playoffs disputée ce soir, Tubize-Braine a eu beaucoup de difficultés à se défaire de Meux.

Les visiteurs ont tenu bon jusqu'à la 79e au Stade Leburton. Mais le défenseur Lorenzo Prso a tout de même fait la différence dans ce dernier quart d'heure plein de tension. Les hommes de Dražen Brnčić tiennent donc leur rang et surveilleront avec attention le résultat de Virton demain pour savoir s'ils continueront à partager la première place avec les Gaumais, deux points devant Mons.

La dernière rencontre de la soirée opposait les deux équipes de Playdowns les plus éloignées de la descente : les U23 du Sporting Charleroi et Stockay. Une rencontre qui a souri au premier cité. Stockay a beau avoir eu le mérite de recoller deux fois au score, le troisième but aura été le bon pour les jeunes Carolos, qui s'imposent 3-2.