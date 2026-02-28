Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Playoffs de D1 ACFF débutaient ce soir. Parmi les favoris pour le titre, Mons et Tubize-Braine ont répondu présents.

À la poursuite du duo de tête composé de Tubize-Braine et Virton, Mons se devait de s'imposer contre Rochefort en ouverture de ces Playoffs. Message reçu cinq sur cinq par les Dragons, qui ont ouvert le score après 25 minutes contre Rochefort. C'est Dylan De Belder qui s'est chargé de la sentence, d'un lob bien senti sur le gardien adverse.

Un but qui a libéré le Tondreau et donné le ton d'une soirée riche de quelques beaux buts, comme celui du break signé Gianni Dos Santos huit minutes plus tard. En total contrôle, Mons a frappé une troisième et dernière fois en début de deuxième acte via Yacine Bentayeb, sur une belle action de Zakaria Nadrani côté gauche.

Meux a fait de la résistance à Tubize

Les Montois ont virtuellement pris la tête du classement pendant plus d'une heure. Car dans l'autre rencontre des Promotions' Playoffs disputée ce soir, Tubize-Braine a eu beaucoup de difficultés à se défaire de Meux.

Les visiteurs ont tenu bon jusqu'à la 79e au Stade Leburton. Mais le défenseur Lorenzo Prso a tout de même fait la différence dans ce dernier quart d'heure plein de tension. Les hommes de Dražen Brnčić tiennent donc leur rang et surveilleront avec attention le résultat de Virton demain pour savoir s'ils continueront à partager la première place avec les Gaumais, deux points devant Mons.

La dernière rencontre de la soirée opposait les deux équipes de Playdowns les plus éloignées de la descente : les U23 du Sporting Charleroi et Stockay. Une rencontre qui a souri au premier cité. Stockay a beau avoir eu le mérite de recoller deux fois au score, le troisième but aura été le bon pour les jeunes Carolos, qui s'imposent 3-2.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Tubize-Braine

Plus de news

LIVE : Thorgan Hazard transforme un penalty et fait 4-1 Live

LIVE : Thorgan Hazard transforme un penalty et fait 4-1

22:27
Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

22:00
Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

21:40
Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

21:20
Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

21:00
🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

20:35
2
Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

20:18
Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

19:30
"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

19:00
🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

18:30
Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

18:06
Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

17:30
Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

17:00
Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

16:30
Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

15:00
Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

15:30
1
Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

15:00
Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

14:30
Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

14:00
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
4
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

11:00
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

10:20
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Mons Mons 2-0 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved