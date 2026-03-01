Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Sapata - Dari

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Sapata - Dari

Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Les supporters du Sporting Charleroi se rappellent peut-être du bref passage au Mambourg d'Achraf Dari. Un défenseur central au CV impressionnant, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. (Lire la suite)

Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

Surprise de dernière minute au RWDM : un titulaire quitte le club. Vitor Sapata s'en va et rejoint la Moldavie. (Lire la suite)