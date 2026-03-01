Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

Le Bayern s'envole vers le titre après sa victoire contre le Borussia Dortmund. Pour Vincent Kompany, c'était un match très intense.

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne ce samedi en battant le Borussia Dortmund. Le Rekordmeister s'est imposé 2-3 face au deuxième du classement. Harry Kane a marqué deux fois et Joshua Kimmich a aussi inscrit un but.

Vincent Kompany a retenu l'intensité de la rencontre. "C'était extrême aujourd’hui. On sentait que Dortmund voulait saisir sa chance à tout prix. On l'a ressenti pendant les 90 minutes", a déclaré l'entraîneur belge aux médias du club.

"Même à 2-2, ils continuaient d'attaquer et voulaient gagner. Mais nos joueurs ne se sont pas repliés", a poursuivi Kompany. "Nous avons continué à chercher nos moments."

Kimmich tourné vers le sacre

"À mon avis, c'était une magnifique publicité pour la Bundesliga : de l'intensité, des buts et cette volonté des deux équipes d'attaquer et de vouloir gagner le match", a ajouté le coach belge.

En remportant ce match à six points, le Bayern a pris une grande avance sur Dortmund. Le milieu de terrain Kimmich a été très direct au sujet du titre. "Tout est entre nos mains et nous n'allons plus le laisser filer. Si on est honnêtes, avec 11 points d'avance, nous n'allons plus laisser échapper le titre."