La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

Anderlecht a mis en pause le processus de recherche d'un nouvel entraîneur. La priorité est désormais donnée à un directeur sportif. Jérémy Taravel a en effet accordé du temps à la direction des Mauve et Blanc.

L'essentiel était d'atteindre la finale de la Coupe, car celle-ci peut faire (ou défaire) la saison d'Anderlecht. Le fait que Jérémy Taravel ait préparé les joueurs de manière idéale pour ce match important a apporté une certaine sérénité du côté Mauve & Blanc, au milieu de la tourmente.

Si Anderlecht bat OHL, les Champions Playoffs seront pratiquement assurés. L'idée sera alors de confirmer Taravel dans ses fonctions au moins jusqu'à ces Playoffs. La direction veut en effet prendre son temps pour faire les bons choix cette fois-ci.

Jérémy Taravel reste en principe T1 au moins jusqu'aux PO1

Taravel aura en principe encore les quatre matches suivants pour faire ses preuves. Si cela se passe bien, il n'est même pas exclu qu'il reste également pour les play-offs et que le RSCA nomme un nouvel entraîneur durant l'été.

En interne, il a déjà fait bonne impression avec le calme et la sérénité qu'il dégage. Et la manière dont il prépare les joueurs. Mais à un moment donné, cela devra aussi être officialisé. "Je ne m'occupe pas de cela pour le moment, mais une fois les play-offs atteints, nous pourrons en rediscuter", a déclaré Taravel hier.

Un nouvel entraîneur pourrait arriver plus rapidement si les choses menacent de mal tourner dans les prochaines semaines, mais il n'y a pour l'instant aucun signal en ce sens. L'idée est de trouver un directeur sportif d'ici à la fin de saison : ce sera à lui de trouver le "vrai" successeur de Besnik Hasi...