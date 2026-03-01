Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

L'AC Milan s'accroche malgré ses dix points de retard sur l'Inter. Les Rossoneri l'ont emporté sur le fil 0-2 face à Cremonese, avec un Koni De Winter décisif en fin de match.

L'AC Milan s'est imposé 0-2 sur la pelouse de Cremonese, mais cette victoire n'a pas été simple. Les Rossoneri ont dû attendre les toutes dernières minutes de la rencontre pour faire la différence.

Titulaire en défense, Koni De Winter n'a pas eu grand chose à faire. L'AC Milan dominait largement, mais n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Un manque de rythme et de précision dans les 30 derniers mètres.

De Winter pour sauver le match

Pendant près de 90 minutes, Cremonese a tenu bon. Il a fallu un éclair de De Winter dans le temps additionnel pour débloquer la situation. Le Diable Rouge a été décisif sur l'ouverture du score en offrant une passe décisive à Pavlovic.

Dans la foulée, Leão a profité du chaos pour planter le deuxième but et plier l'affaire. Un soulagement pour un groupe qui commençait à s'agacer sur le terrain.



Milan garde son fauteuil de dauphin avec dix points de retard sur le leader. C'est une bonne chose d'être décisif pour De Winter, Rudi Garcia fera bientôt sa liste pour les matchs amicaux de ce mois-ci.