Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A
Photo: © photonews

Rafik Belghali vit un rêve à l'Hellas Verona. Sept mois après son départ de Belgique, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable en Serie A.

"Tout va incroyablement vite", confiait Belghali il y a quelques mois au journal Het Belang van Limburg. "Je prends parfois le temps de réaliser ce que j'ai accompli, mais je ne m'y attarde pas trop. Le football avance sans cesse et je veux continuer à progresser."

Les grands clubs italiens s’intéressent à Rafik Belghali

Ses performances ne passent pas inaperçues en Italie. Des recruteurs de clubs comme la Juventus, l'Inter et l'AS Roma suivent son évolution de près. Un transfert cet hiver n'était pas possible à cause des règles de la Serie A, mais il devrait être très demandé cet été.

Les jeunes ont leur chance à l'Hellas Vérone, et Belghali l'a vite compris. Arrivé de Malines il y a quelques mois, il s'est rapidement senti à sa place. Avant ça, il avait connu plusieurs clubs en Belgique.

Belghali rêve de la Premier League

Passé par les équipes de jeunes de Saint-Trond, il a joué pour Lierse, Zulte Waregem et Lommel. Il avait vite marqué les esprits avec l'équipe première de Malines. Ses bonnes prestations lui ont ouvert les portes de l'Italie l'été dernier.

De son côté, Belghali ne ferme aucune porte. Il s'est exprimé sur Foot Mercato. "Jouer en Premier League serait un rêve pour moi. C'est quelque chose que je veux faire dans ma carrière."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

