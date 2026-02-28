Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés
Photo: © photonews

La 26e journée de D1B s'est poursuivie ce soir, avec trois rencontres au programme. Les RSCA Futures ont notamment surclassé leurs homologues du Club de Bruges, leur infligeant un score de forfait.

Pendant que l'équipe première d'Anderlecht affrontait Louvain, les RSCA Futures affrontaient le Club NXT. Pour ce topper à la sauce U23, Mathys Angély (prêté par Wolfsburg) était titularisé pour la première fois en Mauve et Blanc. Et il a directement fait mouche. Alors que les Brugeois étaient réduits à dix depuis le quart d'heure, le défenseur français a ouvert le score d'une frappe du gauche de l'extérieur de la surface (34e, 0-1).

Juste avant la pause, un coup franc astucieux d'Alexander De Ridder a permis aux visiteurs de doubler la marque (45e, 0-2). En supériorité numérique et avec deux buts d'avance, les Futures ont déroulé en deuxième mi-temps, plantant trois nouveaux buts via Pape Aliyia N'Dao (53e, 0-3) et Terry Van de Ven (76e et 86e, 0-5).

Que des victoires à l'extérieur

Les RSCA Futures laissent donc le Club NXT continuer à partager la dernière place du classement avec l'Olympic et prennent encore un peu plus leurs distances sur le bas de tableau. Comptant le même nombre de points au coup d'envoi, les Francs Borains ont par contre chuté à domicile.

Il faut dire que les troupes d'Yves Vanderhaeghe affrontaient le Beerschot. Les Rats ont largement dominé la première mi-temps et ont ouvert le score par Ken Masui (23e, 0-1). En deuxième mi-temps, les Francs Borains ont équilibré les échanges et même hérité de plusieurs opportunités. Mais les visiteurs ont su se montrer plus cyniques, faisant le break via D'Margio Wright-Phillips dans le dernier quart d'heure. 0-2, score final : le Beerschot revient provisoirement à six points de la troisième place de Courtrai.

Enfin, notons la victoire 2-3 du Lierse chez les U23 de Genk, la première depuis neuf matchs. Alexandre Stanic a poursuivi sur sa bonne dynamique en ouvrant le score après 20 minutes. Les jeunes du Racing ont eu beau par deux fois relancer le suspense, le Lierse a marqué au bon moment pour renouer avec la victoire.

