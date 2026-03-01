Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Avant le Mondial, les Diables Rouges disputeront deux amicaux aux États-Unis. Une occasion en or pour convaincre et Charles Vanhoutte compte saisir sa chance.

Les Diables Rouges disputeront deux matchs amicaux aux États-Unis à la fin du mois. L'un contre les États-Unis et l'autre contre le Mexique. Les Belges veulent se préparer pour la Coupe du monde, qui aura lieu en Amérique du Nord.

C'est le dernier grand voyage des Diables Rouges avant le Mondial. En mai, le sélectionneur Rudi Garcia devra remettre une large présélection. Pour ceux qui espèrent être du voyage, le temps presse.

Charles Vanhoutte espère évidemment en faire partie. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, l'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a expliqué pourquoi il mérite sa place.

Pourquoi Vanhoutte doit-il aller au Mondial ?

"Peut-être parce que je peux apporter une certaine grinta ?", a-t-il déclaré. "J'essaie d'être concentré à l'entraînement et d'apporter l'agressivité nécessaire, mais saine. Et je pense que je m'intègre bien dans le groupe. Je ne suis pas compliqué, je suis encore jeune."


"Laissez les analystes en juger", poursuit Vanhoutte, qui joue aujourd’hui à l'OGC Nice. "Au final, c'est le sélectionneur qui décidera. Moi, je me prépare du mieux possible pour être prêt à cent pour cent."

