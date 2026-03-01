Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Grâce à son doublé à Pau, Lucas Stassin retrouve le chemin des filets et porte Saint-Étienne. Une belle victoire 0-3.

Lucas Stassin a enfin retrouvé le sourire et le chemin des filets. Porté par le Belge, Saint-Étienne est allé s'imposer 0-3 à Pau. Un doublé libérateur pour le diablotin, qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 23 septembre.

Après le match, il était forcément content mais garde la tête froide. "Ce soir, c'est forcément de la joie. On prend les trois points, la série continue, donc tout va bien.", relayé par le peuple vert.

Après des mois et des mois

Son but était attendu, mais il ne voulait pas en faire une obsession. "Tant que l'équipe gagnait et que je faisais une bonne performance collective, j'étais content." Cette fois, il a marqué, et ça lui fait du bien.

"On est heureux, mais il ne faut pas oublier d'où on vient", a-t-il lâché avec beaucoup de maturité. Garder les pieds sur terre, avancer match après match, voilà le mot d'ordre de l'enfant de Neerpede.

Ce mois-ci, Rudi Garcia dévoilera sa liste pour les amicaux des Diables Rouges. Stassin l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un rêve pour lui de jouer la Coupe du monde. Peu probable qu'il fasse le voyage, il joue en Ligue 2 et ça bloque Garcia.