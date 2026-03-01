Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Grâce à son doublé à Pau, Lucas Stassin retrouve le chemin des filets et porte Saint-Étienne. Une belle victoire 0-3.

Lucas Stassin a enfin retrouvé le sourire et le chemin des filets. Porté par le Belge, Saint-Étienne est allé s'imposer 0-3 à Pau. Un doublé libérateur pour le diablotin, qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 23 septembre.

Après le match, il était forcément content mais garde la tête froide. "Ce soir, c'est forcément de la joie. On prend les trois points, la série continue, donc tout va bien.", relayé par le peuple vert.

Après des mois et des mois

Son but était attendu, mais il ne voulait pas en faire une obsession. "Tant que l'équipe gagnait et que je faisais une bonne performance collective, j'étais content." Cette fois, il a marqué, et ça lui fait du bien.

"On est heureux, mais il ne faut pas oublier d'où on vient", a-t-il lâché avec beaucoup de maturité. Garder les pieds sur terre, avancer match après match, voilà le mot d'ordre de l'enfant de Neerpede.

Ce mois-ci, Rudi Garcia dévoilera sa liste pour les amicaux des Diables Rouges. Stassin l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un rêve pour lui de jouer la Coupe du monde. Peu probable qu'il fasse le voyage, il joue en Ligue 2 et ça bloque Garcia.

Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Pau
Lucas Stassin

Ligue 2

 Journée 25
Bastia Bastia 0-2 Annecy FC Annecy FC
Grenoble Grenoble 0-0 Boulogne Boulogne
Clermont FC Clermont FC 2-1 Dunkerque Dunkerque
Laval Laval 1-1 Nancy Nancy
Montpellier Montpellier 0-0 Reims Reims
Red Star 93 Red Star 93 0-0 Le Mans Le Mans
Guingamp Guingamp 0-0 Rodez Rodez
Pau Pau 0-3 Saint-Étienne Saint-Étienne
Amiens Amiens 02/03 Troyes Troyes
