Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

Thorgan Hazard a vécu une soirée parfaite samedi soir au Lotto Park. Avec deux buts contre OHL — un joli coup franc en finesse et un penalty pris avec sang-froid — il a été élu homme du match... devant sa famille réunie.

Thorgan Hazard, meilleur buteur du championnat de Belgique : pas mal pour un joueur dont on dit souvent, et pas à tort, qu'il est loin de faire une excellente saison avec Anderlecht. Mais sur les deux derniers matchs, Hazard a inscrit cinq buts, assurant presque les Playoffs à son équipe.

Et ce doublé face à OHL, il l'a inscrit sous les yeux de sa famille. Ses parents, mais aussi ses frères Eden, Kylian et Ethan étaient tous présents au stade. "C'était une petite fête de famille aujourd'hui. Tout le monde était là sauf mes enfants. Ma fille avait une compétition de danse. Mais le reste de la famille était présent", confirme Thorgan Hazard.

Eden ne gagnera jamais rien en Belgique !

Le mot d'ordre était donc d'en faire une fête. "Je l'ai fait avec grand plaisir", sourit Thorgan, qui écrit en quelque sorte l'histoire de sa famille puisque, forcément, aucun Hazard n'avait jusqu'ici été meilleur buteur du championnat belge.

"Ah ça, Eden ne gagnera jamais rien en Belgique. Il a tellement gagné dans sa carrière, c'est beau pour moi de vivre ça", plaisante le deuxième des Hazard. "J'espère que Kylian y parviendra aussi un jour mais pour ça, il va devoir d'abord monter d'une division". Kylian Hazard évolue actuellement au RFC Liège, mais a connu la D1A avec le Cercle de Bruges, disputant 63 matchs dans l'élite belge.

Thorgan Hazard, pas encore à son meilleur niveau

Mais ce doublé ne fait pas perdre la tête à Thorgan Hazard : "Ce n'est pas encore le meilleur Thorgan qu'on voit là", reconnaît-il avec lucidité. "Mais c'est un Thorgan qui a retrouvé un peu la confiance. Je joue plus près du but, ça facilite les choses".



Lire aussi… Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"›

Désormais, le meneur de jeu du RSC Anderlecht devrait pouvoir profiter d'un congé mérité. "Le coach m'a dit quelque chose avant le match et j'espère qu'il tiendra parole. Ce qu'il a dit ? Ca reste entre nous...". Jérémy Taravel a ensuite lâché l'information en conférence de presse : "Thorgan a demandé un jour de congé supplémentaire. S'il l'aura ? On verra bien", rigolait le coach anderlechtois.