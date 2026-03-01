Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Thorgan Hazard a vécu une soirée parfaite samedi soir au Lotto Park. Avec deux buts contre OHL — un joli coup franc en finesse et un penalty pris avec sang-froid — il a été élu homme du match... devant sa famille réunie.

Thorgan Hazard, meilleur buteur du championnat de Belgique : pas mal pour un joueur dont on dit souvent, et pas à tort, qu'il est loin de faire une excellente saison avec Anderlecht. Mais sur les deux derniers matchs, Hazard a inscrit cinq buts, assurant presque les Playoffs à son équipe.

Et ce doublé face à OHL, il l'a inscrit sous les yeux de sa famille. Ses parents, mais aussi ses frères Eden, Kylian et Ethan étaient tous présents au stade. "C'était une petite fête de famille aujourd'hui. Tout le monde était là sauf mes enfants. Ma fille avait une compétition de danse. Mais le reste de la famille était présent", confirme Thorgan Hazard.

Eden ne gagnera jamais rien en Belgique !

Le mot d'ordre était donc d'en faire une fête. "Je l'ai fait avec grand plaisir", sourit Thorgan, qui écrit en quelque sorte l'histoire de sa famille puisque, forcément, aucun Hazard n'avait jusqu'ici été meilleur buteur du championnat belge.

"Ah ça, Eden ne gagnera jamais rien en Belgique. Il a tellement gagné dans sa carrière, c'est beau pour moi de vivre ça", plaisante le deuxième des Hazard. "J'espère que Kylian y parviendra aussi un jour mais pour ça, il va devoir d'abord monter d'une division". Kylian Hazard évolue actuellement au RFC Liège, mais a connu la D1A avec le Cercle de Bruges, disputant 63 matchs dans l'élite belge. 

Thorgan Hazard, pas encore à son meilleur niveau 

Mais ce doublé ne fait pas perdre la tête à Thorgan Hazard : "Ce n'est pas encore le meilleur Thorgan qu'on voit là", reconnaît-il avec lucidité. "Mais c'est un Thorgan qui a retrouvé un peu la confiance. Je joue plus près du but, ça facilite les choses". 

Lire aussi… Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

Désormais, le meneur de jeu du RSC Anderlecht devrait pouvoir profiter d'un congé mérité. "Le coach m'a dit quelque chose avant le match et j'espère qu'il tiendra parole. Ce qu'il a dit ? Ca reste entre nous...". Jérémy Taravel a ensuite lâché l'information en conférence de presse : "Thorgan a demandé un jour de congé supplémentaire. S'il l'aura ? On verra bien", rigolait le coach anderlechtois. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
OH Louvain
Thorgan Hazard

Plus de news

Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

10:00
"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

09:00
1
Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

22:43
Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

23:50
1
🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

11:00
Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

10:40
Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

11:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20
🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

09:30
Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

08:00
Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

08:40
"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

07:30
Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

22:00
1
Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

22:20
Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

21:40
Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

21:20
Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

21:00
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

20:18
"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

19:00
🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

20:35
3
Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

19:30
Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

14:00
Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

18:06
🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

18:30
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

17:30
Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

17:00
Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

16:30
Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

15:00
Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

15:00
Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

15:30
1
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

28/02
2
Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 13:30 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved