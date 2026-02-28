Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

Nathan De Cat a encore impressionné le Lotto Park ce soir. Comme Yari Verschaeren n'était pas disponible, Jérémy Taravel l'a placé en numéro dix. Et là aussi, il a brillé.

Après les quatre buts passés à Zulte Waragem, Anderlecht en planté cinq contre Louvain. Les Mauves ont pourtant été surpris après dix minutes. Mais ils ont joliment redressé le tir, notamment grâce à un Nathan De Cat étincelant...en numéro dix.

"Je joue là où le coach me demande de jouer. Aujourd'hui, c'était au poste de numéro 10. Tout ce que le coach demande, je le ferai", explique le grand blondinet à notre micro.

De Cat a également souvent dézoné vers le flanc gauche. "J'aime avoir de la liberté. Cela me permet aussi d'apporter un peu ma touche personnelle. Mais si le coach me met défenseur la semaine prochaine, je le ferai aussi", rigole-t-il.

Un assist qui aurait pu en cacher un autre

Après dix minutes, les sourires étaient pourtant moins de cironstance : "On a un peu moins bien démarré avec ce but encaissé très tôt, mais ensuite, nous avons pris le match en main. La semaine dernière, nous avons tiré nos leçons et aujourd'hui, nous avons montré que nous étions meilleurs".

Malgré son jeune âge, le milieu de terrain de 17 ans dégage une sérénité certaine. Le mot 'stress' ne semble même pas faire partie de son vocabulaire. " Ce n'est pas mon premier match, donc ça va. Je joue mon jeu et j'essaie toujours de m'amuser".



❌ | Le RSC Anderlecht pensait prendre l’avantage mais le but est finalement annulé. 😬🚩 #ANDOHL pic.twitter.com/soF9XFmAKV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 28, 2026

Il sort de la rencontre avec une passe décisive, mais son principal fait d'arme restera invalidé : son action sur la ligne de but suivie du but annulé de Diarra était fantastique. Mais Ilic était hors jeu au départ de la phase ? Un dribble à la Karim Benzema contre l'Atletico Madrid ? De Cat en sourit : "Très honnêtement, je ne regarde pas énormément de matchs. Dans mon temps libre, j'essaie de faire autre chose que de regarder du football".