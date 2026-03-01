"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

Felice Mazzù n'a pas épargné son équipe après la lourde défaite 5-1 sur la pelouse d'Anderlecht. "Le résultat est très difficile à accepter, mais surtout la manière dont nous avons été battus", a lâché l'entraîneur louvaniste.

On a pourtant initialement cru que OHL allait faire vivre une nouvelle soirée compliquée au Sporting d'Anderlecht. "Nous commençons idéalement en ouvrant le score. Pendant 29 minutes, nous sommes la meilleure équipe sur le terrain", estime Felice Mazzù. "Puis nous commettons une erreur et relançons Anderlecht. On leur permet de reprendre confiance et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire".

Une perte de balle maladroite de Maziz, un but contre son camp malheureux et OHL était méconnaissable. " À partir de ce moment-là, on a vu le doute s'installer dans notre équipe", a reconnu Mazzu, qui n'a qu'un mot pour décrire ce qu'il a ensuite vu en seconde période.

Felice Mazzù a vu un OHL "catastrophique" en seconde période

"Notre deuxième mi-temps a été catastrophique. C'est la première fois que je vois mon équipe jouer aussi mal. Nous n'avons rien créé, nous avons laissé des espaces et nous n'avons gagné aucun duel", se lamente l'entraîneur louvaniste. Pour Felice Mazzù, tout s'est joué dans la tête.

"Nous avons joué sans tête. L'explication, c'est le mental, nous sommes très fragiles dans la tête", estime-t-il. "Anderlecht frappe peut-être six fois au but pour cinq goals, mais nous avons totalement manqué d'intensité et de présence dans les duels. Et ça, je ne peux pas l'accepter", conclut Mazzù avec sévérité.

En prenant un, voire des points au Lotto Park, OHL aurait pu profiter de la défaite de Zulte Waregem qui n'est qu'à un point des Louvanistes. Mais cette défaite laisse les hommes de Mazzù dans la zone rouge.