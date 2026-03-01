"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

Senne Lammens s'est imposé comme le gardien numéro un à Manchester United. Mais André Onana voudrait lui voler la vedette.

Il n'y a plus de débat à Manchester. Cette saison, Senne Lammens est le numéro un et personne n'est capable de lui prendre sa place. Le Diable Rouge rassure, dirige sa défense et dégage de la sérénité.

Cette semaine face à Everton, il a été décisif. Plusieurs arrêts importants, au bon moment, pour garder sa cage inviolée. Grâce à lui, United est reparti avec trois points. Même le compte officiel de la Premier League a salué sa prestation, qualifiée d'excellente.

Mais le calme pourrait ne pas durer. L'été prochain, la hiérarchie pourrait être bousculée. André Onana, prêté cette saison à Trabzonspor, doit revenir au club. Et forcément, son retour posera question.

Lammens a de l'avance

Geremi, ancien milieu de Chelsea et compatriote d'Onana, a donné son avis dans Het Laatste Nieuws. "Je connais très bien André. À United, beaucoup de choses n'allaient pas et ce n'était pas uniquement de sa faute. Onana est incroyablement talentueux et ses qualités sont rares. La prochaine étape pour lui est de revenir et de se battre pour sa place."



Lammens a pris de l'avance et gagné le cœur des supporters. Mais Onana reviendra avec l'envie de prouver sa valeur. Le poste de gardien pourrait devenir l'un des dossiers chauds de l'été.