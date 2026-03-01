🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

Après une très longue traversée du désert, Lucas Stassin a enfin retrouvé le chemin des filets avec Saint-Etienne. L'attaquant belge s'est même offert un doublé.

Lucas Stassin peut enfin souffler. L'attaquant de 21 ans n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le mois de... septembre dernier avec l'AS Saint-Etienne, et même s'il restait sur deux passes décisives en deux matchs en février, un petit but était nécessaire pour libérer le Belge.

C'est désormais chose faite, et plutôt deux fois qu'une. Ce samedi, l'ASSE se rendait à Pau et l'a emporté 0-3, avec un doublé de Stassin. Le premier but stéphanois est même tombé dès la 3e minute, sur une reprise en un temps du Belge dans le rectangle.

Lucas Stassin goal vs Pau 😍



It’s his first goal for Saint-Étienne since September 23, 2025 #LucasStassin #ASSE



Lucas Stassin était ensuite à la conclusion d'une très belle action des Verts à la 64e minute pour faire le break et inscrire son 6e but de la saison, son 18e pour l'AS Saint-Etienne.





Avec cette victoire, l'ASSE reprend la place de leader en Ligue 2 et confirme qu'il fait partie des grands favoris à la remontée immédiate, dans laquelle l'ancien attaquant du RSC Anderlecht et de Westerlo doit jouer un grand rôle.

Ce doublé arrive peut-être au meilleur moment : on imagine que Rudi Garcia est tout proche de finaliser la liste des Diables Rouges qui se rendront aux USA pour les matchs amicaux de la fin du mois, et il y a des places à prendre devant...