"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

Romelu Lukaku a évacué plusieurs mois de frustration en inscrivant son premier but depuis son retour de blessure avec Naples. Il est apparu très ému après la rencontre.

D'ordinaire, Romelu Lukaku n'est pas le joueur le plus souvent présent à l'interview. Il faut dire que dans une saison standard, s'il lui fallait se présenter aux médias après chaque but, ses obligations médiatiques n'en finiraient plus. Mais ce soir, Big Rom était particulièrement après son premier but de la saison.

Parce qu'il a offert la victoire à son équipe à la dernière seconde, mais aussi pour tirer un trait sur sa saison galère : "Ces derniers mois ont été difficiles sur le plan personnel. La perte de mon père m'a profondément affecté. Mais je dois tenir le coup. Pour mes enfants, mon frère, pour Naples. Ils m'ont déjà tant donné ici".

"Je suis content pour l'équipe. Les choses sont un peu plus difficiles cette année, mais nous voulons quand même en tirer le meilleur parti", a-t-il expliqué au micro de DAZN. Antonio Conte a également pris la parole pour saluer la résurrection de son buteur.

"Je suis très heureux pour Romelu. Il a dû suivre un protocole de rééducation spécifique. Il n'est pas encore à 100 %, mais nous pouvons déjà compter sur lui dans des situations comme celle-ci, où nous devons être présents dans la surface de réparation. Romelu y est dominant. Et c'est là qu'il fait la différence", se félicite l'entraîneur napolitain en conférence de presse.



"Je sais combien il souffrait de ne pas pouvoir aider Naples. Je sais qu'il aimerait aussi m'aider ; nous sommes très proches. Il progresse et j'essaie de tirer le meilleur parti de ses performances. Comme aujourd'hui. Ce but devrait lui redonner confiance. La Coupe du Monde approche et je souhaite qu'il puisse y participer avec Kevin De Bruyne", a conclu Conte.