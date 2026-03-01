"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

Saint-Trond s'est incliné 1-0 face à Antwerp et rate l'occasion de prendre la tête du championnat. Une défaite frustrante qui pourrait profiter à l'Union.

Saint-Trond a manqué le coche. Samedi soir, les Canaris avaient une occasion en or de prendre provisoirement la tête de la Pro League. Mais au lieu de ça, ils se sont cassé les dents contre l'Antwerp 1-0.

Wouter Vrancken avait du mal à cacher sa déception au coup de sifflet final. Le coach attendait plus de son équipe, mais aussi plus d'audace du Great Old. Un match fermé, puisque l'Antwerp se bat pour éviter les Play-Down cette saison.

Déçu du style de jeu de l'Antwerp

"Nous avons manqué d'efficacité et de dynamisme", a-t-il expliqué, relayé par Sporza. "Nous pensions qu'Anvers mettrait plus de pression à domicile, mais ils ont joué très bas. Un 1-1 nous aurait relancés, mais ce n'est pas arrivé."

Vrancken a reconnu que le spectacle n'était pas au rendez-vous. "Je comprends que ce n'était pas un match agréable pour le spectateur neutre. Nous avons été trop statiques, ce n'est pas notre style. C'est la première fois que je vois ça."

L'Union peut prendre de l'avance


Ce revers fait mal au classement. Saint-Trond est bloqué à la deuxième place avec 54 points. L'Union reste devant avec 56 points et un match en moins.

