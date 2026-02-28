Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

Reims n'a pas réussi à s'imposer à Montpellier, hier soir. Les hommes de Karel Geraerts signent leur quatrième 0-0 de suite en Ligue 2.

Pour les supporters de Reims, élire le but du mois de février risque d'être compliqué : pas la moindre réalisation à fêter sur les quatre matchs de championnat disputés, quatre 0-0 à la clé. Hier, c'est à Montpellier que les troupes de Karel Geraerts ont concédé le match nul.

Dans leur malheur, les Champenois parviennent toutefois à ne pas encaisser. Mais cela ne suffit pas pour un candidat au titre : Troyes et Saint-Etienne, les deux premiers au classement, ont gagné, laissant Reims à la troisième place. L'équipe n'a plus qu'un point d'avance sur Le Mans et le Red Star.

"On aurait pu marquer très tôt mais si on regarde les circonstances et tout le match, on peut aussi le perdre, même si on a eu assez de moments pour tuer l'adversaire. On ne prend que quatre points sur les quatre derniers matchs et ce n'est pas suffisant", reconnaît Karel Geraerts au micro de France Bleu.

Mon royaume pour un buteur

"Nous traversons un moment difficile, dire autre chose serait mentir. Mais on essaye de pousser, à l'entraînement notamment. On a des petits moments de doute, même si on essaye de garder le positif. On doit rester exigeants envers nous-mêmes", poursuit notre compatriote.



Comment sortir de cette période de disette offensive ? "L'équipe a juste besoin d'un but pour se libérer. Parfois, tu ne sais pas tout expliquer dans le football. Et la situation que nous vivons est précisément quelque chose de dur à expliquer". En tant qu'entraîneur, Karel Geraerts n'avait encore jamais vécu une si longue période sans voir son équipe marquer. Mais Reims doit encore croire en ses chances : les deux premiers sont directement promus en Ligue 1.