Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

OHL a pris l'eau en seconde période. Après avoir offert l'égalisation, les Louvanistes encaissent un coup-franc subtil de Thorgan Hazard, que certains estiment cependant un peu chanceux.

La soirée d'OHL aura été une succession d'erreurs d'appréciations permettant au RSC Anderlecht de se remettre dans le sens de la marche. "Nous prenons l'avantage puis offrons le 1-1 bêtement", pestait Ewoud Pletinckx, qui pousse le ballon dans ses propres filets mais n'a pas grand chose à se reprocher sur le coup.

"Ce n’est pas comme si nous devions soudain commencer à balancer chaque ballon vers l’avant. Nous devions continuer à jouer au football. C’est dommage d’encaisser un but de cette manière", continue-t-il. Et en seconde période, rebelote. 

OHL a relancé Anderlecht avec des erreurs de gamins

"C’est deux fois exactement la même histoire. D’abord, on concède ce coup franc beaucoup trop facilement et ensuite, le mur s’ouvre. Ce n’est pas possible, ça ! C’est une erreur de gamins. Tout le monde sait que le mur doit rester compact. Le gardien compte là-dessus. Que nous nous écartions ainsi, c’est totalement inadmissible", continue le défenseur central.

Selon Pletinckx, les buts encaissés sont donc surtout de la faute des Louvanistes eux-mêmes. “Sur ce corner, Cvetkovic a tout le temps de se retourner et de conclure. Ce n'est pas possible. Tu es dans ta propre surface, là, il faut être beaucoup plus proche au marquage".

Lire aussi… Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"
Comment de telles fautes peuvent-elles se produire à ce niveau ? “Honnêtement, je ne le comprends pas non plus. Ce sont des principes de base. Ce sont des choses évitables qui peuvent décider d’un match. Je ne dis pas que ça n’aurait pas été une défaite, parce que ça se termine à 5-1, mais tout commence par ces buts", conclut le défenseur central louvaniste. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
OH Louvain
Ewoud Pletinckx

Plus de news

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

10:00
LIVE : Suivez Westerlo - Union en direct commenté (16h) Live

LIVE : Suivez Westerlo - Union en direct commenté (16h)

15:20
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

09:00
1
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

08:20
1
Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

22:43
Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

23:50
1
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00
Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

13:30
Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

13:00
Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

10:40
L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

11:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20
🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

11:30
Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

11:00
🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

09:30
Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

08:00
Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

08:40
"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

07:30
Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

22:00
1
Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

22:20
Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

21:40
Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

21:20
Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

21:00
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

28/02
Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

20:18
"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

19:00
🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

20:35
3
Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

19:30
Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

28/02
Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

18:06

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved