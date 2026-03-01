Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

OHL a pris l'eau en seconde période. Après avoir offert l'égalisation, les Louvanistes encaissent un coup-franc subtil de Thorgan Hazard, que certains estiment cependant un peu chanceux.

La soirée d'OHL aura été une succession d'erreurs d'appréciations permettant au RSC Anderlecht de se remettre dans le sens de la marche. "Nous prenons l'avantage puis offrons le 1-1 bêtement", pestait Ewoud Pletinckx, qui pousse le ballon dans ses propres filets mais n'a pas grand chose à se reprocher sur le coup.

"Ce n’est pas comme si nous devions soudain commencer à balancer chaque ballon vers l’avant. Nous devions continuer à jouer au football. C’est dommage d’encaisser un but de cette manière", continue-t-il. Et en seconde période, rebelote.

OHL a relancé Anderlecht avec des erreurs de gamins

"C’est deux fois exactement la même histoire. D’abord, on concède ce coup franc beaucoup trop facilement et ensuite, le mur s’ouvre. Ce n’est pas possible, ça ! C’est une erreur de gamins. Tout le monde sait que le mur doit rester compact. Le gardien compte là-dessus. Que nous nous écartions ainsi, c’est totalement inadmissible", continue le défenseur central.

Selon Pletinckx, les buts encaissés sont donc surtout de la faute des Louvanistes eux-mêmes. “Sur ce corner, Cvetkovic a tout le temps de se retourner et de conclure. Ce n'est pas possible. Tu es dans ta propre surface, là, il faut être beaucoup plus proche au marquage".

Lire aussi… Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"›

Comment de telles fautes peuvent-elles se produire à ce niveau ? “Honnêtement, je ne le comprends pas non plus. Ce sont des principes de base. Ce sont des choses évitables qui peuvent décider d’un match. Je ne dis pas que ça n’aurait pas été une défaite, parce que ça se termine à 5-1, mais tout commence par ces buts", conclut le défenseur central louvaniste.