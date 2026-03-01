Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

Vincent Euvrard pensait pouvoir reconduire son onze de base, mais il a été contraint de revoir ses plans après la blessure de Marlon Fossey à la veille de la réception de la RAAL. La phase classique du capitaine américain est terminée.

Le Standard est une nouvelle fois retombé dans ses travers et n'est pas parvenu à capitaliser sur sa victoire à Genk lors de la réception de la RAAL La Louvière, ce vendredi soir.

Pourtant devants au score après cinq minutes grâce au penalty inscrit par Marco Ilaimaharitra, les Rouches n'ont réellement joué qu'un quart d'heure et ont ensuite concédé l'égalisation via la tête de Pape Moussa Fall, sans jamais réagir.

La faute à un manque de constance dans les performances qui frappe le Standard depuis bien des années, et pour lequel les explications peuvent être multiples. Si ça n'explique évidemment pas tout, les Liégeois sont frappés par des vagues anormalement importantes de blessures depuis le début de la saison.

Phase classique terminée pour Marlon Fossey

Ce vendredi soir encore, alors qu'il pensait pouvoir aligner la même équipe qui s'est imposée à Genk, Vincent Euvrard a dû revoir ses plans après le forfait de Marlon Fossey, blessé jeudi à l'entraînement après un sprint en fin de séance.

En conférence de presse après la rencontre, le T1 des Rouches donnait de ses nouvelles, et elles ne sont pas bonnes pour l'Américain, qui n'est déjà que le douzième du noyau en termes de nombre de minutes disputées. "Il sera out trois ou quatre semaines. Sa phase régulière est terminée, il va pouvoir se concentrer sur les Play-Offs", glissait Euvrard.





Se priver de Thomas Henry n'était cette fois pas un choix

Alors qu'il devrait pouvoir compter sur le retour de Casper Nielsen et peut-être ceux de Matthieu Epolo et Teddy Teuma pour le déplacement à Zulte Waregem, Vincent Euvrard voit donc son capitaine rejoindre à nouveau la liste des blessés à plus long terme, qu'occupent déjà Daan Dierckx, qui vise lui aussi les Play-Offs, et Steeven Assengue, dont la saison est probablement terminée.

Ce n'est par contre pas le cas de Thomas Henry, lui aussi absent de la feuille de match alors qu'il était du déplacement à Genk, tout en restant sur le banc. Se priver de l'attaquant français n'était cette fois pas un choix pour Vincent Euvrard, même s'il n'y a pas trop d'inquiétudes à avoir le concernant. "Il avait une petite douleur ligamentaire au genou, il n'en aura que pour deux ou trois jours", assurait Euvrard, qui va donc à nouveau devoir modifier son onze de base à l'Elindus Arena.