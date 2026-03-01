Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Les supporters du Sporting Charleroi se rappellent peut-être du bref passage au Mambourg d'Achraf Dari. Un défenseur central au CV impressionnant, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022.

En 2024, Achraf Dari avait fait danser les supporters et les dirigeants de Charleroi en hésitant longtemps avant de finalement débarquer au Mambourg en prêt depuis le Stade Brestois. C'était un énorme coup : Dari, international marocain (7 caps), était demi-finaliste de la Coupe du Monde et titulaire des quarts à la petite finale.

Malgré des petits pépins physiques qui l'ont empêché d'enchaîner, Dari avait bien aidé le Sporting Charleroi en inscrivant 3 buts en 9 matchs et en étant très solide en défense centrale durant son bref passage chez les Zèbres.

Achraf Dari va signer à Malmö 

La suite de la carrière d'Achraf Dari s'est déroulée en Egypte : la saison passée, il signe à Al-Ahly, géant cairote, où les blessures le handicapent encore. Il n'a depuis son arrivée disputé que 26 matchs pour les Aigles, qui ont déboursé 1,8 million d'euros pour ses services.

Cette saison, l'ex-Zèbre a vu Al-Ahly le radier de sa liste de joueurs étrangers suite au recrutement d'un autre défenseur marocain, Youssef Belamri. Achraf Dari espérait alors pouvoir s'engager librement où il le souhaitait, mais Africafoot affirme désormais que Al-Ahly a refusé de le libérer gratuitement.


L'avenir de l'international marocain, qui n'a plus été appelé en 2025, se situera désormais à nouveau en Europe : il devrait s'engager à Malmö, qui débute bientôt sa saison, et tenter de s'y relancer. Disputer une deuxième Coupe du Monde d'affilée semble cependant utopique.

Al Ahly
Achraf Dari

