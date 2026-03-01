L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"
La fédération iranienne de football suit avec anxiété le développement du conflit qui frappe le pays, à quatre mois de la Coupe du Monde. Car la participation de la Team Melli au Mondial semble peu probable.

Dans la foulée de l'attaque de l'Iran par les USA, une attaque qui a coûté la vie à plus de 200 personnes dont le leader suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, une question se posait, triviale au vu des circonstances : qu'en serait-il de la Coupe du Monde 2026 ?

En effet, alors que les deux pays sont désormais en conflit ouvert, on imagine mal comment la sélection iranienne pourra se rendre aux USA comme si de rien n'était. Nous avions analysé la situation dans les heures suivant l'offensive américaine.

La Belgique affrontera-t-elle l'Irak au lieu de l'Iran ? 

Le président de la fédération d'Iran, Mehdi Taj, partage ces craintes. "Vu ce qui s'est passé aujourd'hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du monde, mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider", déclare-t-il à la chaîne publique iranienne Tehran.

En cas de retrait de l'Iran de la Coupe du Monde 2026, la procédure implique que l'équipe disqualifiée soit remplacée soit par une équipe ayant terminé derrière celle-ci en barrages qualificatifs ou par la prochaine équipe au classement FIFA dans la même confédération (en l'occurrence : les Emirats Arabes Unis ou l'Irak).


Du côté de la FIFA, on temporise. "Nous suivons les développements de la situation de très près. Notre objectif est de vivre une Coupe du Monde safe avec la participation de tout le monde", déclare Mattias Grafstrom via Givemesport

Iran

