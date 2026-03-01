Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Chaque jour, un nouveau club frappe à la porte de Genk pour Konstantinos Karetsas. Il va partir, mais à prix d'or.

Le KRC Genk va perdre Kos Karetsas. Normalement, le départ est prévu pour cet été, à moins qu'ils ne trouvent une solution pour le garder une saison de plus. Les clubs se bousculent pour le recruter.

Tout le monde veut Kos Karetsas

Le PSG s'était renseigné sur le jeune grec de 18 ans, et c'est maintenant l'AC Milan qui frappe à la porte. Selon le média italien Tuttopsport, les Rossoneri suivent son dossier de très près. Et ils ne sont pas les seuls.

Le média vient de dévoiler d'autres clubs intéressés. On retrouve l'Ajax Amsterdam, qui cherche des jeunes talents à faire progresser pour les revendre avec une plus-value.

Genk va toucher le gros lot

Mais le RB Leipzig est aussi sur le coup, tout comme Manchester City. Chez les Skyblues, il pourrait devenir une option de plus pour Pep Guardiola, qui adore les joueurs créatifs. La bataille aux enchères peut commencer.



La valeur marchande de Karetsas est estimée à 28 millions d'euros selon Transfermarkt. Genk espère obtenir beaucoup plus pour son joueur. D'après le CIES, le transfert pourrait atteindre 40 à 50 millions d'euros.