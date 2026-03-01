Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

Surprise de dernière minute au RWDM : un titulaire quitte le club. Vitor Sapata s'en va et rejoint la Moldavie.

En théorie, alors que nous sommes désormais le 1er mars, les clubs belges n'ont plus forcément à craindre de transferts vers l'étranger. Seules quelques rares fenêtres restent ouvertes à travers l'Europe, notamment en Chine et au Brésil. Mais aussi... en Moldavie, jusqu'à ce lundi 2 mars.

Et c'est justement vers la Moldavie que Vitor Sapata (22 ans) a décidé de continuer sa carrière. Le latéral du RWDM quitte la Jupiler Pro League, a annoncé le club de Molenbeek. Il s'est engagé en faveur du Sheriff Tiraspol.

Formé à Botafogo, autre club propriété de John Textor, Sapata avait rejoint le RWDM en 2024. Il s'était imposé comme un titulaire régulier cette saison et comptait 16 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Au total, son bilan était de 30 matchs pour le RWDM.

"Vitor Sapata quitte le RWDM Brussels et signe au Sheriff Tiraspol. Apparu à 30 reprises sous les couleurs noir, blanc et rouge, le joueur brésilien poursuivra sa carrière du côté de la Moldavie.



"Nous voulons remercier Sapata pour son implication et son professionnalisme et lui souhaitons tout le succès dans la suite de sa carrière", communique le RWDM via ses réseaux sociaux.



