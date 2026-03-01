Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren depuis Cegeka Arena
| Commentaire
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6
Photo: © photonews

Genk a fait la bonne opération du dimanche en surclassant La Gantoise 3-0. Ce succès permet aux Limbourgeois de doubler les Buffalos pour s'installer dans le top 6.

Genk et La Gantoise se retrouvaient ce dimanche pour un duel direct dans la course au top 6. Côté limbourgeois, Nicky Hayen avait bousculé son onze de départ avec quatre changements, lançant Sattlberger et le jeune Adedeji-Sternberg. Hashioka et Kanga étaient titulaires en défense pour les Gantois.

Un départ canon pour Genk

Le match a démarré sur les chapeaux de roues. Il n'a fallu que cinq minutes au Racing pour faire craquer la défense adverse. Après une belle combinaison entre Noah Adedeji-Sternberg et Bryan Heynen, le capitaine a servi Zakaria El Ouahdi. Le latéral droit n'a pas hésité et a trompé Davy Roef d'emblée.

La Gantoise a tenté de réagir et est passée tout près de l'égalisation après un quart d'heure de jeu. Hashioka a tenté sa chance, mais Lawal a sauvé les siens. Pour le reste, les occasions se sont faites rares jusqu'à la pause.

Genk a frappé un deuxième coup dès le retour des vestiaires. Adedeji-Sternberg s'est joué de quatre défenseurs avant d'enrouler une frappe imparable. Un superbe but pour le jeune ailier, qui fêtait son retour dans le onze de base.

Genk s'invite dans le top 6

Menée, La Gantoise a essayé de réduire l’écart, mais sans succès. Les Buffalos ont eu énormément de mal à se montrer dangereux ou à se créer des ouvertures. En fin de match, Sor a scellé le score à 3-0 sur une passe d'Ito.

Genk passe devant son adversaire du jour au classement. Les Limbourgeois comptent 38 points et grimpent à la sixième place, alors que La Gantoise tombe à la septième place avec 36 unités.

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
