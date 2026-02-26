Kevin De Bruyne de retour à Naples... et méconnaissable physiquement

Métamorphosé par un régime strict et son chef personnel, le Diable Rouge est prêt à reprendre le combat avec Naples.

La rééducation de Kevin De Bruyne s'est déroulée sans problème. Le Diable Rouge s'était blessé aux ischios en transformant un penalty contre l'Inter lors d'une victoire 3-1 le 25 octobre 2025. Depuis ce soir-là, il n'a plus rejoué.

Pendant sa convalescence, De Bruyne est rentré en Belgique pour travailler loin de la pression. Le journal italien Il Mattino a suivi sa préparation de près. Le média explique que le joueur a tout calculé, surtout son alimentation.

Un chef cuistot personnel

Le milieu belge s'est entouré d'un chef cuisinier, Francesco Gianani, rencontré à Naples. Ensemble, ils ont mis en place un programme précis avec "la bonne dose de glucides et de protéines pour répondre à ses besoins physiques", avance le journal.

Ce lundi, De Bruyne est revenu à Naples transformé, avec quelques kilos en moins par rapport au mois de juillet. Il serait plus affûté et en meilleure condition. Le travail de ces dernières semaines a porté ses fruits.



Le Belge aimerait emmener son chef avec lui à la Coupe du Monde. Son club préfère rester prudent. Il prendra le temps nécessaire pour que De Bruyne revienne au meilleur moment.