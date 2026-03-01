Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

Photo: © photonews

Allahyar Sayyadmanesh est l'un des éléments offensifs les plus en vue à Westerlo. Mais avant de rejoindre la Campine, l'Iranien a eu un coup de fil avec Vincent Kompany.

Allayhar Sayyadmanesh (24 ans) a signé à Westerlo en janvier 2024. Depuis, il fait le bonheur des Campinois, et réalise encore une bonne saison 2025-2026 avec 5 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Jupiler Pro League.

Plus tôt, cependant, il aurait déjà pu rejoindre la Belgique, et un club plus prestigieux : le RSC Anderlecht. C'est ce que Sayyadmanesh a révélé dans une interview accordée à nos confrères de La Dernière Heure. Il avait même été en contact avec Vincent Kompany. 

"C'est vrai, j'ai parlé avec Anderlecht et j'ai été proche d'un transfert", déclare Allayhar Sayyadmanesh. "Kompany me voulait et a essayé de me convaincre en me disant à quel poste je jouerais, comment jouait l'équipe, la philosophie du club. Il aimait vraiment mon profil mais ça ne s'est pas fait". 

Pas d'accord avec Anderlecht

Sayyadmanesh n'aurait pas dit non à une signature au Lotto Park. C'est entre Hull City et Anderlecht qu'aucun accord n'a été trouvé. "Ca aurait été un beau projet pour moi, mais les clubs ne sont pas tombés d'accord", regrette l'Iranien. 


Depuis, Allayhar Sayyadmanesh fait le bonheur du KVC Westerlo, pour lequel il a inscrit 12 buts et délivré 12 assists en 76 matchs toutes compétitions confondues. Il espère également disputer la Coupe du Monde avec l'Iran, même si la situation géopolitique actuelle jette un voile sur cette perspective...

