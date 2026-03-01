🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

Hugo Cuypers a récemment affirmé qu'il continuerait à croire aux Diables Rouges tant qu'il marquerait en MLS. Il a joint le geste à la parole.

Après une saison à 21 buts, qui plus est aux USA où se disputera la prochaine Coupe du Monde, Hugo Cuypers (29 ans) se permet toujours de rêver. Après tout, il est cette saison l'un des buteurs belges les plus en vue au monde, alors qu'un Lukaku revient de blessure et que Openda comme Batshuayi sont dans le dur.

"On me pose souvent la question mais, non, je n’ai jamais été contacté par Rudi Garcia. Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais de croix sur les Diables mais ce n’est pas vraiment un objectif ou un rêve intérieur", affirmait-il récemment.

Deux buts en deux matchs pour Hugo Cuypers

On serait fort surpris de voir Cuypers dans la prochaine sélection de Garcia, et ce même si les Diables Rouges joueront justement un match à Chicago, où évolue l'ancien gantois. Mais en attendant, ce dernier continue de marquer.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Chicago Fire a ainsi battu le CF Montréal lors de la deuxième journée de MLS, et Hugo Cuypers a inscrit l'un des trois buts de son équipe, en toute fin de rencontre. Un début de saison en fanfare puisque le Belge en est à deux buts en deux matchs.





International U19, Cuypers n'a jamais été appelé en équipe nationale, même alors qu'il empilait les buts sous les maillots du KV Malines et de La Gantoise. Au total, il avait inscrit 51 buts en 90 matchs pour les Buffalos.