Le beau geste de solidarité des supporters de Dortmund pour lutter contre le coronavirus

Les supporters du Borussia Dortmund ont choisi d'offrir leur aide aux individus à risques vis à vis du coronavirus.

Alors que la Bundesliga a également été suspendue, comme la majorité des championnats de football européen, les supporters du Borussia Dortmund ont trouvé une façon originale de s'occuper. En effet, les pensionnaires de la Südtribune, qui se retrouvent donc sevrés de football jusqu'au 2 avril prochain minimum, ont choisi de mettre leur temps libre aux services des personnes à risques vis à vis du coronavirus.

Ainsi, les fans des Jaune et Noir ont offert leurs services à ceux qui se trouvent en difficulté, en leur proposant une activité de livraison à domicile et d'envoi de courrier. L'idée consiste à ce que les ultras du BVB se proposent d'aller faire les courses à la place des individus à risques et leurs apportent ensuite, pour que ces derniers évitent de prendre le risque d'être contamninés en sortant de chez eux.