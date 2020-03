Mino Raiola en dit plus sur l'avenir de son poulain Erling Braut Haland

Le prodige norvégien est l'auteur d'une saison fantastique. Après avoir empilé les buts du côté du RB Salzbourg, le buteur âgé de 19 ans a poursuivi sur sa lancée au Borussia Dortmund cet hiver.

La résussite d'Erling Braut Haland affole déjà de nombreux cadors européens, déjà prêts à se positionner pour un transfert estival. Mino Raiola, l’agent du Norvégien, a tenu à calmer le jeu en indiquant qu’il y avait peu de chances de voir son poulain quitter le Borussia Dortmund cet été.

"C’est un joyau très important. C’est un plaisir de le voir jouer et de voir comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et notamment en Ligue des champions dans une équipe comme le BVB serait comme ça. Personne ne s’y attendait. Ce n’est pas facile de passer de l’Autriche à l’Allemagne et montrer ce niveau. Il doit encore grandir. Il sera à Dortmund pour le temps nécessaire. Il est vrai que c’est un footballeur qui anticipe les courbes de croissance les plus rapides auxquelles on puisse penser. Je ne pense pas qu’il quittera Dortmund cet été", a lâché l'agent de joueurs auprès de Marca.