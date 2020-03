Quelle doublure pour Courtois la saison prochaine ?

Après un début de saison compliqué, Courtois s'est hissé comme titulaire dans les cages du Real.

Le Belge est même en course pour remporter le Trofeo Zamora (prix qui récompense le gardien de but ayant concédé le moins de buts en Liga).

Malgré cela, des rumeurs annoncent la volonté du club d'attirer Gianluigi Donnarumma l'été prochain, alors que The Sun évoque que Zinedine Zidane préférerait l'Espagnol David De Gea.

Mais selon El Espagnol, notre compatriote devrait rester numéro un la saison prochaine, car le club souhaiterait en effet attirer un nouveau gardien de but, mais chercherait surtout une doublure.

Ainsi, les Madrilènes pourraient poursuivre leur collaboration avec Alphonse Areola, qui devrait alors se résigner à un rôle de second choix. Les autres options serait Andriy Lunin et Luca Zidane, qui sont actuellement en prêt respectivement à Oviedo et au Racing Santander.